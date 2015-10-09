"Реал" намерен повторить скандальный трансфер и забрать лидера "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен повторить историю, схожую с громким переходом Луиша Фигу из "Барселоны" в 2000 году, и рассматривает возможность подписания полузащитника сине-гранатовых Педри.

Как сообщают журналист Сиро Лопес и портал El Desmarque, глава "Королевского клуба" рассчитывает осуществить этот трансфер к 2027 году.

По информации источника, инициатива Переса связана не столько с усилением состава "Реала", сколько с желанием переманить одного из ключевых игроков принципиального соперника и нанести имиджевый удар по "Барселоне".

При этом, как подчёркивает Лопес, переход Педри в мадридский клуб на данный момент выглядит практически невозможным. Контракт 23-летнего полузащитника с каталонцами рассчитан до 2030 года и включает пункт об отступных в размере 1 млрд евро. Сам футболист чувствует себя неотъемлемой частью "Барселоны" и является болельщиком клуба, что значительно усложняет задачу для мадридцев.

Педри выступает за "Барселону" с 2019 года. За это время он провёл 227 матчей во всех турнирах, отметившись 28 голами и 29 результативными передачами.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!