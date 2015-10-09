Объявлен трансфер игрока сборной Казахстана в КПЛ

32-летний центральный защитник сборной Казахстана Темирлан Ерланов стал ещё одним новичком "Актобе" в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.

Футболист уже выступал за "красно-белых" с 2021 по 2022 год.

Последним его клубом был костанайский "Тобол", за который провёл 12 матчей во всех турнирах в 2025 году.

В карьере Ерланова также значились шымкентский "Ордабасы" и усть-каменогорский "Восток". С 2019 года вызывается в национальную команду.

Ранее "Актобе" объявил о переходе испанского полузащитника Пабло Альвареса Гарсии. Также к команде присоединилась звезда португальского футбола.

