"Челси" и "Сити" начали охоту за лидера "Баварии" за 150 миллионов

Французский вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе оказался в центре внимания топ-клубов английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, интерес к 24-летнему футболисту проявляют сразу два гранда — лондонский "Челси" и "Манчестер Сити», которые готовы вступить в борьбу за игрока уже в ближайшее летнее трансферное окно.

По данным источника, руководство "Баварии" не считает Олисе неприкосновенным и может рассмотреть вариант продажи, если получит предложение на уровне около 150 миллионов евро. При этом контракт француза с мюнхенским клубом действует до лета 2029 года, что позволяет немцам диктовать условия потенциальных переговоров.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Олисе демонстрирует выдающуюся статистику: в 21 матче он забил 10 голов и отдал 16 результативных передач, став одним из ключевых игроков команды и одним из самых продуктивных вингеров Европы.

Напомним, Майкл Олисе перешёл в "Баварию" летом 2024 года из лондонского "Кристал Пэлас". Тогда мюнхенский клуб заплатил за футболиста 53 миллиона евро, что уже считалось серьёзной инвестицией. Теперь же его трансферная стоимость выросла в разы, а сам игрок может вновь вернуться в АПЛ — но уже в статусе суперзвезды.

Дубль и хет-трик помогли "Баварии" одержать первую победу за три матча в Бундеслиге

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!