"Зенит" договорился о трансфере Зайнутдинова. Известна цена

Новости спорта Футбол Турция
5 июня 17:46
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Стамбульский "Бешикташ" готов принять предложение "Зенита" о приобретении полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Как отмечает источник, российский клуб готов заплатить турецкому 4,5 миллиона евро. Это та сумма, которую "Бешикташ" заплатил ЦСКА за Зайнутдинова.

Для петербургского клуба Зайнутдинов является приоритетным вариантом на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. 26-летний игрок не будет считаться легионером в РПЛ. Переговоры "Зенита" с самим Зайнутдиновым продолжаются, несмотря на достигнутую договоренность с "Бешикташем".

Напомним, об интересе "Зенита" к игроку стало известно накануне. Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из ЦСКА летом 2023 года. За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

Отметим, в РПЛ казахстанец помимо ЦСКА также выступал за "Ростов".

Добавим, в составе "Зенита" играет другой футболист сборной Казахстана защитник Нуралы Алип.

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Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Алип Нуралы

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