Зайнутдинов провел первую тренировку в "Бешикташе"

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 07:15
©ФК "Бешикташ"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов провел первую тренировку в составе своего нового клуба - стамбульского "Бешикташа", сообщают Vesti.kz.

Фотографии с первой тренировочной сессии Зайнутдинова опубликовала пресс-служба турецкого клуба.

Казахстанец уже попал в заявку "Бешикташа" на Лигу конференций. В первом матче раунда плей-офф турнира стамбульский клуб сыграет против киевского "Динамо". Первый матч пройдет 24 августа в румынском городе Бухарест.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция

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