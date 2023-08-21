Зайнутдинов покинет "Бешикташ"? Агент казахстанца прибыл в Стамбул

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов в летнее трансферное окно может покинуть турецкий "Бешикташ". Представители игрока прибыли в Стамбул на переговоры с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что главный тренер "Бешикташа" Оле Гуннар Сульшер не рассчитывает на Зайнутдинова в будущем сезоне. Косвенно это подтверждает один из первых летних трансферов клуба - на днях команду пополнил левый защитник Давид Юрасек. То есть, в клуб пришел легионер на позицию казахстанца.

На данный момент один из представителей казахстанца Андрей Степанов находится в Стамбуле и ведет диалог с руководством клуба.

К Зайнутдинову есть устойчивый интерес от клубов РПЛ, включая московские "Динамо" и "Спартак". Но, по сообщениям источника знакомого с ситуацией, к хавбеку есть интерес и от других клубов из Европы. Для самого Бахтиера приоритет продолжить карьеру в другом зарубежном чемпионате и не возвращаться в РПЛ, однако именно из России по нему есть предметные предложения.

Напомним, что Зайнутдинов пропустил большую часть второго круга в сезоне 2024/25 из-за травмы. Всего за "Бешикташ" он сыграл на данный момент 49 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу.