Новичок "Бешикташа" - футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дал первое интервью пресс-службе стамбульского клуба, сообщают Vesti.kz. В нем игрок рассказал о сложных переговорах, историю фото с известным футболистом и своем детстве.

"Я очень счастлив, что сюда приехал. Переговоры были тяжелые. Но я очень счастлив, что они решились в нашу пользу. Я с удовольствием ношу футболку "Бешикташа". Я говорил с Юсуфом Языджи о "Бешикташе". Мы вместе играли в ЦСКА. Он говорил: "Ты будешь счастлив в Турции. Переходи сюда". По видео с ним долго разговаривали. Он сказал: "Не пожалеешь". Уговаривал меня, и вот я тут. "Бешикташ" - большой клуб и, как мне сказали, один из старейших клубов в Турции. Я счастлив здесь быть. Хочется себе доказать в первую очередь, что я могу здесь играть. Хочу свою историю здесь оставить. Это Европа, можно сказать. Я думаю, адаптация пройдет быстро, потому что менталитет схож с казахским. Еда похожа, люди похожи. И вы, и мы тоже чай горячий пьем в жаркое лето. Я думаю, адаптация быстро пройдет. Турецкий язык я чуть-чуть понимаю", - сказал Зайнутдинов.

Также казахстанец рассказал о знакомстве с именитым одноклубником Алексом Окслейд-Чемберленом, выступавшим за английские "Ливерпуль" и "Арсенал":

"Четыре года назад, когда я играл в "Ростове", мы отправились на сборы в Марбелью, Испания. Мы остановились в том же отеле, что и "Ливерпуль". "С кем можно сфотографироваться?": подумал я и посмотрел на список людей, приехавших в лагерь. К счастью, я сфотографировался с Алексом, теперь мы в одной команде. Наверное, нас свела судьба".

Про свой универсализм Зайнутдинов отметил:

"Мой бывший тренер играл со мной почти на всех позициях, и на всех мне удавалось делать то, что он хотел. Немного сложно объяснить эту ситуацию, но я думаю, что одна из самых важных вещей заключается в том, что я очень стараюсь для команды и делаю все возможное". Могу сказать, что могу выложиться на поле на все сто. Я всегда буду на поле, чтобы выкладываться на 100 процентов. Поскольку я универсальный игрок, я буду упорно бороться везде, где наш тренер захочет меня оценить".

Бахтиер добавил, что намерен помочь команде в достижении самых высоких задач:

"Моя цель – стать чемпионом в футболке "Бешикташа". Я хочу стать чемпионом и играть в Лиге чемпионов, потому что перед "Бешикташем" всегда стоят самые высокие задачи. Хочу пообещать фанатам, что я никогда не буду равнодушен на поле, буду биться за эту эмблему, буду стараться работать очень много".

Также Зайнутдинов рассказал про детство и знакомство с футболом:

"Один из самых важных моментов моего детства, который я могу вспомнить, - это чемпионат мира 2002 года. В то время у меня была возможность посмотреть сборную Бразилии и Роналдо. Я даже подстригся, как он. Если я сегодня играю в футбол, то могу сказать, что я в долгу перед Бразилией и Роналдо".

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, предыдущим клубом Зайнутдинова был ЦСКА, который купил его у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.