Ветеран московского "Спартака" Максим Деменко в интервью "Евро-Футбол.Ру" поделился своим мнением о возможном трансфере полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в стан российского клуба, сообщают Vesti.kz.

- Сложно сказать. Станкович просматривает кандидатов, и наверняка он видел матчи Зайнутдинова и за сборную Казахстана, и в чемпионате Турции. Наверное, этот футболист оказался нужен. Тем более, он уже играл в чемпионате России и мог бы быстро адаптироваться. Проблем с этим вообще не возникнет.

- В СМИ пишут, что "Спартак" может подписать Бахтиера Зайнутдинова, так как ищет усиление на фланги обороны. Такой игрок подошел бы команде Деяна Станковича?- В "Бешикташе" он мало играл, за прошлый сезон у него всего один ассист. Зачем он "Спартаку"?

- Вот тут проблема. Тогда для меня непонятна заинтересованность в нем. Может быть, это агентские моменты. Одно дело, если Станкович берет футболиста, который устраивает клуб по деньгам, но если команда будет ставить задачу бороться за чемпионство, для чего нужен игрок, который сидит на замене?

Хотя могли представить информацию, что Зайнутдинов с тренером не поладил. Он ведь в сборной может регулярно играть. Другое дело, что сборная и клуб – это разные вещи. Все-таки, мне кажется, это агентский момент. Они предлагают футболиста и часто рассказывают, что у него есть какие-то нюансы, по которым он не получает игровую практику. Но я считаю, что если "Спартаку" и брать кого-то, то только футболистов, которые играют в клубах на постоянной основе.

Зайнутдинов выступает за турецкий "Бешикташ" с 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (по информации Transfermarkt). Прошлый сезон в стамбульском клубе для него сложился непросто: из-за травм и тренерских решений он не имел стабильной игровой практики.

Ранее 26-летний универсал защищал цвета казахстанских "Тараза" и "Астаны", а также российского "Ростова".

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