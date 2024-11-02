Турецкий клуб принял решение по Абату Аймбетову

"Адана Демирспор" объявил состав на матч 11 тура Турецкой Суперлиги против "Кайсериспора", сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов начнет матч на скамейке запасных "Адана Демирспор".

Встреча на поле "Кайсериспора" начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

В этом сезоне Аймбетов принял участие в пяти матчах чемпионата Турции за свой клуб и не отметился результативными действиями.

"Адана Демирспор" набрав одно очко, занимает последнее, 19 место в турнирной таблице. У "Кайсериспора" восемь баллов и 17 строчка.