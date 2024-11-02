"Актобе" потерял важных футболистов на финише сезона
Пресс-служба ФК "Актобе" сообщила плохие новости о двух свои легионерах, передает корреспондент Vesti.kz.
Пресс-служба ФК "Актобе" сообщила плохие новости о двух свои легионерах, передает корреспондент Vesti.kz.
По информации клуба травмированными оказались капитан клуба аргентинец Лионель Струмия и панамский полузащитник Фредди Гондола.
"Для Струмии и Гондолы сезон завершен.
Игроки футбольного клуба "Актобе" не смогут принять участие в оставшихся двух играх сезона. Причина – травмы.
Капитан команды получил травму голеностопного сустава в игре против "Астаны" в прошлом туре. Врачи клуба сказали, что он будет лечиться около двух месяцев. А Гондола повредил колено во время разминки перед игрой и выбыл из игры до конца сезона", - поясняет пресс-служба "красно-белых".
Завтра, 3 ноября "красно-белые" сыграют в гостях с "Шахтером", а 9-го примут "Туран".
Реклама