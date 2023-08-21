Талант из Казахстана подписал контракт с турецким клубом

17-летний голкипер из Казахстана Тимурхан Картал стал игроком турецкого "Йозгатспора", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Уроженец Астаны подписал контракт с клубом низшего дивизиона Турции. Несмотря на дебют в составе "Чорума", который представляет первую лигу, большую часть времени Картал провёл в команде U-19:

"Как ни странно, вариант с "Йозгатспором" выглядит привлекательнее. Лучше играть в не столь сильной лиге, но со взрослыми, чем стагнировать среди юношей. Рассчитываю, что Тимурхан будет постепенно подниматься снизу вверх – за ними наблюдают скауты", – объяснил отец вратаря Салих.

Летом голкипер успешно прошёл просмотр в столичном "Женисе", однако клуб отказался выплачивать компенсацию за игрока. После этого был близок к переходу в карагандинский "Шахтёр", но сделка сорвалась из-за смены руководства клуба.

В августе Картал мог оказаться и в турецкой Суперлиге — он произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб "Антальяспора". Однако трансфер не состоялся из-за действующего запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. В результате вратарь остался в системе "Чорума".

Отметим, что Тимурхан Картал переехал в Турцию ещё в детском возрасте. При этом его мать является уроженкой Казахстана.

