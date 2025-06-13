Скрытая опция в контракте может отправить Неймара к Зайнутдинову

Турецкий "Фенербахче" хочет переманить Неймара из бразильского "Сантоса", передают Vesti.kz.

С момента возвращения на родину прошло полгода, но Неймар так и не смог стабильно выйти на пик формы — травмы мешают, а давление ожиданий в родном клубе только растет.

Но теперь у бразильца появился шанс все изменить.

По информации Fanatik, в контракте Неймара прописана особая опция: он может уйти в европейский клуб бесплатно уже этим летом.

Этим и собирается воспользоваться "Фенербахче", предложив 33-летнему нападающему контракт на полтора года.

Клуб надеется, что возвращение в Европу и работа под руководством Моуринью помогут Неймару набрать форму к ЧМ-2026 и снова стать звездой на мировой арене.

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Добавим, что в чемпионате Турции за "Бешикташ" выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнтудинов.