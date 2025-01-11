Прямая трансляция матча Зайнутдинова в чемпионате Турции

Сегодня, 11 января, пройдет матч 19-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Бодрумспором". В этой встрече с большой долей вероятности сыграет казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, передают Vesti.kz.

Матч пройдет в Стамбуле и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Его в прямом эфире покажут на сайте (только на сайте) телеканала Sport Plus Qazaqstan.

В актуальной таблице лиги "Бешикташ" занимает шестое место с 27 набранными очками, а "Бодрумспор" находится в зоне вылета - они на 17-й позиции с 15 баллами.

Отметим, что 26-летний казахстанец Зайнутдинов впервые за 11 месяцев сыграл в двух матчах подряд без замен. Теперь он имеет высокие шансы выйти в старте и против "Бодрумспора".