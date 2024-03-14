Принято решение по Зайнутдинову после сенсации в матче "Бешикташа"

Новости спорта Футбол Турция
14 марта 22:27
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Стало известно о планах тренерского штаба "Бешикташа" на следующий матч с "Антальяспором" в рамках 30-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Наставник стамбульского клуба Фернанду Сантуш решил перетрясти состав.

"После сенсационного поражения от "Газиантепа" (0:2) ожидаются большие изменения в составе перед субботним матчем с "Антальяспором". Сантуш, который будет перестраивать оборону с нуля, внесет пять изменений как в полузащите, так и в нападении.

Ожидается, что полностью изменится квартет защитников, на поле выйдут Юнас Свенссон, Тайип Сануч, Омар Колли и Бахтиер Зайнутдинов", - пишет Fanatik.

В матче с "Газиантепом" Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Бешикташа" и был заменен в перерыве. При этом казахстанец впервые сыграл в центре полузащиты, тогда как ранее его выпускали в линии обороны.

Зайнутдинов провел 24 матча в текущем сезоне турецкой Суперлиги, результативными действиями не отметился. 

На данный момент "Бешикташ" с 46 очками идет на четвертом месте в таблице, а "Антальяспор" находится на девятой строчке, имея в активе 38 очков.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол

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