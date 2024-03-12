Громкой сенсацией закончился матч Зайнутдинова на новой позиции в "Бешикташе"

Стамбульский "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, проиграл "Газиантепу" в матче 29го тура чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Газиантепе и завершилась со счетом 20. В составе победителей голы забили Денис Дрэгуш (9-я минута) и Деян Сореску (85-я). На 90-й минуте игрок "Бешикташа" Дженк Тосун не реализовал пенальти.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. При этом казахстанец впервые сыграл в центре полузащиты. До этого в основном Бахтиера выпускали в линии обороны.

"Бешикташ", потерпевший второе поражение кряду, с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Газиантеп" с 31 баллом находится на 15-й строчке.

Всего в этом сезоне Зайнутдинов провел за "Бешикташ" 34 матча и забил один мяч.

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