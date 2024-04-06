Поздним камбэком завершился матч клуба Зайнутдинова

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Сегодня 20:35
©ФК "Бешикташ"

Стамбульский "Бешикташ", за который играет казахстанец Бактиер Зайнутдинов провел товарищеский матч с "Истанбулспор", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась волевой победой "Бешикташа" (2:1). При этом на 26-й минуте гости усилиями Модестаса Воробьеваса открыли счет. Но на 75-ой минуте Энеса Чинэмре восстановил статус-кво, а за пять минут до завершения основного времени матча Дженк Тосун забил победный гол.

При этом, Зайнутдинов не попал в заявку на матч, хотя сыграл весь матч в чемпионате с "Башакшехиром" (1:1).

На данный момент, "Бешикташ" с 47 очками занимает четвертое место в турецкой Суперлиге.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из ЦСКА в прошлом году. 

"Бешикташ" обратился к Зайнутдинову

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК
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