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"Бешикташ" обратился к Зайнутдинову

"Бешикташ" обратился к Зайнутдинову
©ФК "Бешикташ"

Стамбульский "Бешикташ" обратился к своему игроку - казахстанскому футболисту Бахтиеру Зайнутдинову, передают Vesti.kz.

"С днем рождения, Бахтиер Зайнутдинов", - говорится в сообщении клуба. Казахстанцу исполнилось 26 лет.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" в августе 2023 года. Его контракт с турецким клубом истекает в 2027 году. Казахстанец не является легионером в Турции.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Зайнудинов провел 24 матча. Также в его активе пять матчей в Лиге конференций.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол Турция

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