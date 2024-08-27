Появились новости о будущем Зайнутдинова в "Бешикташе"

Турецкое издание Fanatik прокомментировало ситуацию с казахстанским полузащитником стамбульского "Бешикташа" Бахтиером Зайнутдиновым, передает Vesti.kz.

"Казахский левый защитник Бахтиер Зайнутдинов, которого "Бешикташ" добавил в свой состав из российского ЦСКА в начале прошлого сезона, в этом сезоне полностью исчез.

Ожидается, что 26-летний футболист, которому до сборов не довелось сыграть в товарищеском матче против "Умраниеспора", покинет команду. Трансфер опытного игрока в "Зенит" был отменен из-за его нежелания ехать в Россию, несмотря на договоренность", - сообщается в публикации.