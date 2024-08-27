Антирекордом завершился матч бывшего клуба Мбаппе

Вчера, 26 августа, в рамках второго тура чемпионата Франции по футболу "Лион" дома сыграл с "Монако", передает Vesti.kz.

"Лион" пропустил два мяча и потерпел безвольное поражение. По данным статистики хозяева ни разу даже не пробили по воротам монегасков, установив антирекорд клуба. Такого с "Лионом" еще никогда не случалось с момента начала сбора подробных статистических данных.

В следующем туре 30 августа французского чемпионата "Лиону" предстоит сыграть со "Страсбургом".

Напомним, что в "Монако" свою карьеру начинала французская суперзвезда Киллиан Мбаппе, который транзитом через "Пари Сен-Жермен", перешел в мадридский "Реал".