Стала известна позиция Неймара по возвращению в "Барселону"

Известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл реакцию представителей нападающего саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймара на информацию о его желании вернуться в каталонскую "Барселону" этим летом, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что бразилец готов вернуться в каталонский клуб "любой ценой". Однако, несмотря на его предложение, клуб отказался от его кандидатуры.

"Публикации о желании Неймара перейти в "Барсу" - вранье и большое неуважение к "Аль-Хилялю", а также к самому футболисту. У Неймара действующий контракт с клубом, его все устраивает. Уже скоро он должен вернуться на поле", - приводятся слова представителя футболиста в соцсетях Романо.

Неймар ушел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В прошлом году он пополнил состав "Аль-Хиляля", за который принял участие в пяти матчах во всех турнирах. На счету форварда один гол и три ассиста.

Напомним, что Неймар получил серьезную травму в октябре 2023 года во время матча квалификации к чемпионату мира-2026 против Уругвая, в котором Бразилия проиграла со счетом 0:2. С тех пор он восстанавливается в лазарете.

В клубе Роналду нашли виновного в разгроме от команды Неймара. Его ждет увольнение