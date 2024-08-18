В клубе Роналду нашли виновного в разгроме от команды Неймара. Его ждет увольнение
Саудовский "Аль-Наср" провалился в финале Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Хилялю" бразильца Неймара с крупным счетом 1:4, передает Vesti.kz.
Саудовский "Аль-Наср" провалился в финале Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Хилялю" бразильца Неймара с крупным счетом 1:4, передает Vesti.kz.
Как сообщает Aawsat, руководители "Аль-Насра" после этого всерьез рассматривают возможность увольнения главного тренера команды Луиша Каштру.
Стоит сказать, что Каштру сталкивается с критикой со стороны болельщиков и прессы. Его называют тренером, неспособным принимать решения в трудные времена и в больших матчах.
Источник отмечает, что "Аль-Наср" уже начал процесс поиска нового рулевого для команды. Решение о смене тренера может быть принято уже в самые ближайшие дни.
Отметим, что главной звездой клуба является португалец Криштиану Роналду, который не смог сдержать эмоций после матча.
Он играет за команду с 2023 года.
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