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В клубе Роналду нашли виновного в разгроме от команды Неймара. Его ждет увольнение

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В клубе Роналду нашли виновного в разгроме от команды Неймара. Его ждет увольнение ©instagram.com/alnassr

Саудовский "Аль-Наср" провалился в финале Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Хилялю" бразильца Неймара с крупным счетом 1:4, передает Vesti.kz.

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Саудовский "Аль-Наср" провалился в финале Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Хилялю" бразильца Неймара с крупным счетом 1:4, передает Vesti.kz.

Как сообщает Aawsat, руководители "Аль-Насра" после этого всерьез рассматривают возможность увольнения главного тренера команды Луиша Каштру.

Стоит сказать, что Каштру сталкивается с критикой со стороны болельщиков и прессы. Его называют тренером, неспособным принимать решения в трудные времена и в больших матчах.

Источник отмечает, что "Аль-Наср" уже начал процесс поиска нового рулевого для команды. Решение о смене тренера может быть принято уже в самые ближайшие дни.

Отметим, что главной звездой клуба является португалец Криштиану Роналду, который не смог сдержать эмоций после матча.

Он играет за команду с 2023 года.

Роналду Криштиану Неймар Саудовская Аравия Футбол

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