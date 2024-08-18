Болельщики "выгнали" Роналду после разгромного камбэка

Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вызвал неожиданную реакцию болельщиков после поражения в Суперкубке страны от "Аль-Хиляля", передает Vesti.kz.

Его клуб проиграл со счетом 1:4, тогда как после первого тайма вел 1:0. Единственный гол в составе "Аль-Насра" забил Роналду.

В итоге, в комментариях под постом официального аккаунта клуба в Instagram, болельщики попросили Роналду уйти в другую команду, раскритиковав "Аль-Наср"