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КПЛ
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Драма с пятью голами и удалением случилась в матче "Ордабасы" в КПЛ

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Драма с пятью голами и удалением случилась в матче "Ордабасы" в КПЛ ©ФК "Ордабасы"

Сегодня, 18 августа, в матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с шымкентским "Ордабасы", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 18 августа, в матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с шымкентским "Ордабасы", передает Vesti.kz.

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Уже на 14-й минуте Сергей Малый был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Однако это не помешало шымкентцам добиться успеха. Дубль у "Ордабасы" сделал Джасурбек Яхшибоев, еще один гол на счету у Артема Беседина. У "Шахтера" отличились Милан Джокич и Дмитрий Лисакович.

Теперь у "Ордабасы" 29 очков и он догнал идущий вторым алматинский "Кайрат". "Шахтер" же на последней строчке с восемью баллами.

Ранее в других матчах 17-го тура "Кызылжар" уступил "Кайрату" (0:1), а "Елимай" разгромил "Туран" (6:0).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Ордабасы ФК Шахтер ФК

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