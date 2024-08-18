Драма с пятью голами и удалением случилась в матче "Ордабасы" в КПЛ

Сегодня, 18 августа, в матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с шымкентским "Ордабасы", передает Vesti.kz.

Уже на 14-й минуте Сергей Малый был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Однако это не помешало шымкентцам добиться успеха. Дубль у "Ордабасы" сделал Джасурбек Яхшибоев, еще один гол на счету у Артема Беседина. У "Шахтера" отличились Милан Джокич и Дмитрий Лисакович.

Теперь у "Ордабасы" 29 очков и он догнал идущий вторым алматинский "Кайрат". "Шахтер" же на последней строчке с восемью баллами.

Ранее в других матчах 17-го тура "Кызылжар" уступил "Кайрату" (0:1), а "Елимай" разгромил "Туран" (6:0).