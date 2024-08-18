Разгромом завершился матч "Тобола" в КПЛ

Сегодня, 18 августа, в матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги талдыкурганский "Жетысу" дома сыграл с костанайским "Тоболом", передает Vesti.kz.

В составе гостей дублем отметился Ислам Чесноков и еще один гол на счету Руя Кошты.

Таким образом, "Тобол" набрал 22 очка и вышел на пятое место турнирной таблицы. В свою очередь, "Жетысу" с 18 баллами идет на десятой строчке.

Ранее "Ордабасы" в меньшинстве взял верх над "Шахтером" (3:2), "Кызылжар" уступил "Кайрату" (0:1), а "Елимай" разгромил "Туран" (6:0).