Сенсация определила нового лидера КПЛ

Сегодня, 18 августа, в матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги "Актобе" на своем поле сыграл с кызылординским "Кайсаром", передает Vesti.kz.

Счет в матче открыл "Актобе" усилиями Армана Кенесова, однако Горан Милойко восстановил статус-кво. Итогом игры стала ничья 1:1.

Теперь у "Актобе" 30 очков и второе место в турнирной таблице. В свою очередь, "Кайсар" с 21 баллом идет шестым. Лидерство в чемпионате удерживает "Кайрат" с 31 очком в активе.

Ранее "Ордабасы" в меньшинстве взял верх над "Шахтером" (3:2), "Тобол" разгромил "Жетысу" (3:0), "Кызылжар" уступил "Кайрату" (0:1), а "Елимай" разгромил "Туран" (6:0).