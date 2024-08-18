Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 23:23
 

"Реал" определил судьбу Мбаппе

  Комментарии ()

Поделиться
"Реал" определил судьбу Мбаппе ©ФК "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе команды на матч 1-го тура испанской Примеры с "Мальоркой", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Поделиться

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе команды на матч 1-го тура испанской Примеры с "Мальоркой", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игра пройдет на стадионе "Мальорка Сон Моих" в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо.

При этом, мадридцы решили выпустить Киллиана в стартовом составе команды.

Напомним, недавно Мбаппе дебютировал за "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА против "Аталанты", в котором испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, а один из голов забил французский форвард.

Он подписал контракт на пять лет.

Мбаппе Килиан Испания Реал Мадрид

Реклама

Живи спортом!