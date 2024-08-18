Англия
Вчера 22:53
"Манчестер Сити" отменил сенсацию в первом матче АПЛ
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©ФК "Манчестер Сити"
Английский "Манчестер Сити" начал новый сезон премьер-лиги чемпионата страны с победы над лондонским "Челси", передает Vesti.kz.
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Английский "Манчестер Сити" начал новый сезон премьер-лиги чемпионата страны с победы над лондонским "Челси", передает Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 18 августа, в Лондоне. У "горожан" точными ударами отметились Эрлинг Холанд и Матео Ковачич. Итогом встречи стала победа "Манчестер Сити" со счетом 2:0.
Отметим, что клуб из Манчестера считается главным фаворитом на победу в АПЛ.
В прошлом году, "Манчестер Сити" выиграл чемпионат страны, а на старте нынешнего сезона стал обладателем Суперкубка Англии.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|5
|Тоттенхэм Хотспур
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|8
|Манчестер Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|10
|Кристал Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|11
|Брайтон энд Хов Альбион
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|12
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|48
|13
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|14
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|17
|Ноттингем Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|36
|18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
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