23-летний футболист потерял сознание в матче топ-чемпионата. Подробности

Трагедией едва не завершилась игра первого тура чемпионата Франции между "Реймсом" и "Лиллем", передает Vesti.kz.

Так на 11-й минуте столкнулись полузащитники Амаду Коне из "Реймса" и Эйнджел Гомес из "Лилля". Судья сразу позвал врачей, но Эйнджел пролежал на газоне без сознания.

Врачи боролись за его жизнь, а трибуны скандировали его имя. Через полчаса футболиста унесли с поля. Как стало известно позже, его жизни ничего не угрожает.

Сама игра закончилась со счетом 2:0 в пользу "Лилля".

🚨 OFFICIAL UPDATE FROM ANGEL GOMES: "Thank you all for the support, means the world to me! Look forward to recovering and getting back out there❤️ Love and blessings to all!" ( @agomes_47 ) pic.twitter.com/1L1Nd2qQuK

