На президента топ-клуба из чемпионата Зайнутдинова напали. Видео

Президент "Фенербахче" Али Коч подвергся нападению во время матча второго тура чемпионата Турции с "Гезтепе" в Измире, сообщает Vesti.kz.

Перед матчем часть болельщиков стамбульской команды не могли попасть на стадион, и руководству клуба пришлось решать этот вопрос с представителями властей.

После перерыва, когда Коч и генеральный секретарь клуба Бурак Кызылхан шли вдоль кромки поля в сопровождении охраны на свои места, в них с трибун полетели бутылки и другие предметы. Кочу преградили дорогу, и он вынужденно вышел на поле, в этот момент мужчина с аккредитацией подбежал к нему сзади и толкнул в спину. Коч упал на газон, но быстро поднялся, его увели.

В "Фенербахче" назвали инцидент "чудовищным нападением" и выразили возмущение, что атаковавшему Коча человеку позволили потом спокойно досмотреть матч и покинуть стадион.

Отметим, что в чемпионате Турции играет футболист сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, который выступает за "Бешикташ".