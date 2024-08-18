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Чемпион Европы решился уйти от Роналду после унижения от клуба Неймара. Детали

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Чемпион Европы решился уйти от Роналду после унижения от клуба Неймара. Детали ©instagram.com/laporte

Испанский защитник Эмерик Лапорт из "Аль-Насра" намерен покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу, передает Vesti.kz со ссылкой на портал TodoFichajes.

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Испанский защитник Эмерик Лапорт из "Аль-Насра" намерен покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу, передает Vesti.kz со ссылкой на портал TodoFichajes.

30-летний Лапорт не теряет надежды на трансфер в мадридский "Реал". При этом наставник испанского гранда Карло Анчелотти на днях говорил, что состав "Реала" закрыт, и что новый центральный защитник команде не нужен. Однако в клубе все же изучают рынок в поисках возможности усиления оборонительной линии, отмечает источник.

Вероятность трансфера Лапорта в стан "сливочных" существует. Ранее в Европе Эмерик Лапорт поиграл за "Атлетик" из Бильбао и "Манчестер Сити".

Он перешел в саудовский клуб из "Манчестер Сити" летом прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2026-го. Сумма сделки составила 27,5 миллиона евро.

Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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