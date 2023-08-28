Еще один казахстанец может оказаться в Турции. Что нужно знать о новом клубе

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанский защитник грозненского "Ахмата" Марат Быстров оказался вне заявки своей команды на субботний матч российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" (0:0). На официальном сайте клуба было сказано, что 31-летний футболист не прилетел в Москву из-за проблем со здоровьем.

Невероятный факт: позади шесть туров нового сезона РПЛ, а Быстров отыграл лишь в двух стартовых. И все это на фоне слухов о возможном переходе футболиста в турецкий "Сивасспор". Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября, и не исключено, что Марат все же переберется в чемпионат, где уже выступает Бахтиер Зайнутдинов. Поэтому корреспондент Vesti.kz уже сейчас рассказывает о том, что из себя представляет "Сивасспор".

В прошлом сезоне красно-белые выступили не лучшим образом, заняв 14-е место из 19 возможных (еще два клуба - "Хатайспор" и "Газиантеп" - досрочно завершили сезон после разрушительных землетрясений - Прим. автора). Всего на один балл "Сивасспор" оторвался от клубов, вылетевших в первую лигу по итогам сезона.

Лучшим достижением в Суперлиге Турции является второе место в сезоне-2008/2009, а главным трофеем стал триумф в Кубке Турции-2021/2022. За свою 56-летнюю историю "Сивасспор" больше времени провел в низших дивизионах Турции, а в Суперлиге выступал с 2005 по 2016-й, а также с 2017 года по настоящее время.

Клуб имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. В сезоне-2009/2010 команда из города Сивас впервые оказалась в квалификации Лиги чемпионов, но сразу же оттуда вылетела, уступив бельгийскому "Андерлехту" - 3:6 (0:5, 3:1).

В сезоне-2020/2021 "Сивасспор" впервые оказался в групповом этапе еврокубков, попав в квартет Лиги Европы. Команда заняла третье место, дважды проиграв "Вильярреалу" и "Маккаби" из Тель-Авива, но в обеих встречах оказавшись сильнее "Карабаха".

В прошлом сезоне команда выступала в группе Лиги конференций. И если в чемпионате Турции дела у них шли ужасно, то в еврокубках они смотрелись куда лучше. "Сивасспор" с первого места вышел из группы, где также были румынский "ЧФР", пражская "Славия" и косовский "Балкани". И лишь в 1/8 финала турки были остановлены будущими финалистами турнира - итальянской "Фиорентиной" - 1:5 (0:1, 1:4).

За "Сивасспор" в разное время успели поиграть несколько известных футболистов. Именно там в 2017-м завершил карьеру известный греческий форвард Теофанис Гекас. В следующем году красно-белые цвета защищал уже звездный игрок нулевых Робиньо. А с лета 2021-го до весны 2022-го за команду играл бывший футболист "Астаны" бразилец Педро Энрике.

В текущем составе есть три действующих футболиста своих национальных сборных. Это центральный защитник Аарон Аппиндангой (60 матчей и два гола за Габон), а также нападающие Жерсон Родригеш (55 матчей и 16 голов за Люксембург) и Ахмед Муса (108 матчей и 16 голов за Нигерию). Родригеша вы можете помнить по выступлениям в составе киевского "Динамо", а Мусу - по играм за московский ЦСКА и английский "Лестер". Причем Муса забивал по два гола на двух чемпионатах мира (2014 и 2018).

Из других известных игроков можно выделить камерунца Клинтона Нжие, который успел поиграть за "Лион", "Тоттенхэм", "Марсель" и московское "Динамо". У него 42 матча и десять голов за сборную Камеруна. Также за "Сивасспор" играет экс-нападающий "Барселоны" и "Интера" Рей Манай. Он провел 30 матчей и забил шесть голов за национальную команду Албании, причем один мяч - в ворота сборной Казахстана. Причем в двух матчах с Казахстаном Манай дважды пересекался с Быстровым. Теперь они могут стать одноклубниками.

Клуб тренирует 42-летний Сервет Четин, экс-защитник сборной Турции (59 матчей, 2 - против Казахстана). Он возглавил команду этим летом, и это его первый опыт работы главным тренером. До этого на протяжении нескольких лет он трудился в качестве ассистента.

Капитаном "Сивасспора" является 35-летний крайний защитник Зия Эрдал. А самый дорогостоящий футболист - еще один левый защитник, вице-капитан Угур Чифтчи (2,1 миллиона евро). Быстров, стоимость которого составляет миллион евро, может войти в список самых дорогих игроков "Сивасспора". Он уступает разве что вышеупомянутым игрокам с громкими именами и богатым бэкграундом.

Новый сезон команда начала без поражений. Сначала дома красно-белые поделили очки с "Самсунспором" (1:1), затем добыли выездную победу над "Газиантепом" (3:1), а после на своем стадионе разошлись миром с "Антальяспором" (1:1).

Чаще команда играет по схеме 4-3-3, но вряд ли тактические нюансы должны сильно кого-либо волновать, ведь универсальный защитник Быстров способен сыграть на обоих флангах обороны, а также в центре. Причем он полезен как в схеме с четырьмя защитниками, так и с пятью.

Новый сезон для клуба из города, население которого не достигает и 400 тысяч человек, обещает быть нелегким. Фанаты ждут от своей команды реабилитации после провала в прошлой кампании и, в идеале, возвращения в еврокубки. Но сделать это сходу, конечно же, будет непросто.

"Сивасспор" уже подписал нескольких качественных исполнителей, включая арендованного у киевского "Динамо" Родригеша и свободного агента Маная. Потенциальный переход Быстрова укрепил бы и защитную линию команды.

Напомним, что Быстров выступает за "Ахмат" с лета 2020 года. За три года он отыграл 80 матчей за клуб, отличившись двумя ассистами. Ранее он защищал цвета "Ордабасы", "Тобола", "Астаны", "Тамбова", "Челябинска" и "Магнитогорска". В составе национальной сборной Казахстана Марат провел 19 матчей, в которых заработал два предупреждения.

Фото: ФК "Сивасспор" (1), UEFA Conference League (2), ФК "Ахмат" (3)©