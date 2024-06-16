Клуб Зайнутдинова захотел подрезать Месси

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Сегодня 20:24
©ФК "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" намерен подписать легенду дортмундской "Боруссии" немца Марко Ройса, передает Vesti.kz со ссылкой на Sporx.

С июля Марко покинет немецкий клуб на правах свободного агента. Стоит отметить, что на Ройса также претендуют "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами", за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Марко Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. В сезоне-2023/24 Ройс сыграл 42 матча за дортмундский клуб, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

Месси установил новый рекорд МЛС и вошел в историю

Добавим, что за "Бешикташ" выступает полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов. Он подписал контракт в прошлом году, но в клубе планируют продать казахстанца.

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