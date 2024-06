Месси установил новый рекорд МЛС и вошел в историю

Пресс-служба МЛС опубликовала данные об игроках, чьи футболки являются самыми продаваемыми в лиге в 2024 году, сообщают Vesti.kz.

Возглавил список аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами". На втором месте располагается его одноклубник Луис Суарес, на третьем - Лусиано Акоста из "Цинциннати".

В топ-10 игроков также вошли: Кучо Эрнандес ("Коламбус Крю"), Рики Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Педро де ла Вега и Джордан Моррис (оба - "Сиэтл Саундерс"), Хани Мухтар ("Нэшвилл"), Георгиос Якумакис ("Атланта Юнайтед") и Эмиль Форсберг ("Нью-Йорк Ред Буллз").

