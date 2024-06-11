Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месси установил новый рекорд МЛС и вошел в историю

Месси установил новый рекорд МЛС и вошел в историю
©instagram.com/leomessi/

Пресс-служба МЛС опубликовала данные об игроках, чьи футболки являются самыми продаваемыми в лиге в 2024 году, сообщают Vesti.kz.

Возглавил список аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами". На втором месте располагается его одноклубник Луис Суарес, на третьем - Лусиано Акоста из "Цинциннати".

В топ-10 игроков также вошли: Кучо Эрнандес ("Коламбус Крю"), Рики Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Педро де ла Вега и Джордан Моррис (оба - "Сиэтл Саундерс"), Хани Мухтар ("Нэшвилл"), Георгиос Якумакис ("Атланта Юнайтед") и Эмиль Форсберг ("Нью-Йорк Ред Буллз").

Ранее Месси установил новый рекорд в МЛС - стал самым быстрым игроком в истории лиги, набравшим 25 результативных действий (12 голов и 13 передач) в первых 12 матчах сезона. Прежний рекорд принадлежал Карлосу Веле, который в 2019 году достиг этого показателя за 16 игр.

"Интер Майами" на данный момент лидирует в турнирной таблице МЛС, набрав 35 очков в 18 матчах. 

Появились новые подробности скандала с Месси: ему "давали" 14 миллиардов за футболку

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года. За это время аргентинец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами.

Предыдущие два сезона форвард провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру провел в каталонской "Барселоне".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель США Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus