"Хорошо пообщались". Станимир Стойлов высказался о будущем Зайнутдинова

Экс-главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана Станимир Стойлов в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал слухи о возможном уходе казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова из стамбульского "Бешикташа", сообщают Vesti.kz. Болгарский специалист сейчас возглавляет турецкий "Гезтепе", который на минувших выходных обыграл "Бешикташ" со счетом 4:2.

"Перед матчем против "Бешикташа" мы пересеклись с Зайнутдиновым, хорошо пообщались. Слухи об уходе из "Бешикташа"? Не могу это комментировать, нужно обращаться в его клуб. Что касается возможного перехода в "Гезтепе": у нас нет мест для легионеров. Казахстанцы с действующими контрактами не считаются за легионеров, однако при переходе в другой клуб они приравниваются к иностранцам. Бахтиер должен бороться за свое место в "Бешикташе". Он – качественный футболист. Да, сейчас у него нелегкий период, но все может поменяться. Баха играл на высоком уровне в сборной и в других командах – это не должно стать проблемой", – сказал Стоилов.

В текущем сезоне, Зайнутдинов принял участие в двух матчах "Бешикташа" в Суперлиге, проведя на поле четыре минуты.

Стойлов и Зайнутдинов пересекались по работе в "Астане".

Напомним, летом шли разговоры об интересе к Зайнутдинову со стороны "Зенита".

Казахстанец перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА в прошлом году, подписав контракт с турецким клубом до 30 июня 2027-го. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Также он играл за "Ростов", "Астану" и "Тараз".