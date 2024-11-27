Уедет в топ-клуб КПЛ? Как новичок сборной Казахстана раскрылся в "Атырау"

В этом году в сборной Казахстана дебютировали сразу несколько молодых футболистов и одним из них оказался защитник "Атырау" Адильбек Жумаханов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему он будет востребован на трансферном рынке КПЛ зимой и какие из команд могут быть в нем заинтересованы.

Жумаханову 21 год и у него весьма позитивный бэкграунд для молодого футболиста. Адильбек планомерно прогрессировал в родном "Атырау" и последние два сезона являлся стабильным игроком основной обоймы, накопив в каждом чемпионате больше тысячи игровых минут. Кроме того, он прошел через жернова первой лиги, отыграв сезон в аренде в "Кайсаре".

В рамках молодежной сборной Казахстана за Жумахановым закрепился капитанский статус, а в ноябре он дебютировал в национальной команде, достойно отыграв с Австрией после экстренного выхода на замену в первом тайме.

У Адильбека прослеживаются лидерские качества и при этом он достаточно хладнокровен для защитника. С точки зрения статистики это подтверждается следующим образом: в "Атырау" и молодежной сборной, несмотря на возраст и позицию, ему доверяли бить пенальти. В то же время он эмоционально сдержан и за два сезона у него лишь девять желтых карточек (ни одного удаления) - среднестатистический показатель для центрального защитника.

Учитывая возраст, потенциал роста и позицию, зимой к Жумаханову должно быть приковано внимание топ-клубов Казахстана. Пожалуй, за исключением "Кайрата" (где и без того широкий набор центрдефов, плюс есть свои воспитанники/игроки той же молодежной сборной), всем остальным командам с амбициями игрок "Атырау" точно бы пригодился.

Это касается "Ордабасы" и "Астаны", где уже возрастные Александр Марочкин и Сергей Малый не столь стабильны и словно прошли свой пик. В "Тоболе" и "Елимае" и вовсе нет казахстанских центральных защитников - это в какой-то степени проблема для клубов. В "Актобе" есть защитник сборной Казахстана Алибек Касым, но не совсем понятно, что будет с легионерами и в проекции Жумаханов мог бы составить органичный дуэт центрбеков со своим теперь уже напарником по сборной. Кстати, против Австрии Жумаханов играл в паре именно с Касымом.

Конечно, "Атырау" есть смысл удержать своего воспитанника, но запросы к "нефтяникам" по Жумаханову наверняка будут и любопытно, что в итоге выберет сам игрок - продолжить постепенный рост на родине или пойти дальше, конкурируя за место в основе в более сильном клубе.

Фото: КФФ©, ФК "Атырау"©