Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 14:58
 

Уедет в топ-клуб КПЛ? Как новичок сборной Казахстана раскрылся в "Атырау"

  Комментарии

Поделиться
Уедет в топ-клуб КПЛ? Как новичок сборной Казахстана раскрылся в "Атырау" ©КФФ

В этом году в сборной Казахстана дебютировали сразу несколько молодых футболистов и одним из них оказался защитник "Атырау" Адильбек Жумаханов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему он будет востребован на трансферном рынке КПЛ зимой и какие из команд могут быть в нем заинтересованы. 

Поделиться

В этом году в сборной Казахстана дебютировали сразу несколько молодых футболистов и одним из них оказался защитник "Атырау" Адильбек Жумаханов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему он будет востребован на трансферном рынке КПЛ зимой и какие из команд могут быть в нем заинтересованы. 

Жумаханову 21 год и у него весьма позитивный бэкграунд для молодого футболиста. Адильбек планомерно прогрессировал в родном "Атырау" и последние два сезона являлся стабильным игроком основной обоймы, накопив в каждом чемпионате больше тысячи игровых минут. Кроме того, он прошел через жернова первой лиги, отыграв сезон в аренде в "Кайсаре". 

В рамках молодежной сборной Казахстана за Жумахановым закрепился капитанский статус, а в ноябре он дебютировал в национальной команде, достойно отыграв с Австрией после экстренного выхода на замену в первом тайме. 

У Адильбека прослеживаются лидерские качества и при этом он достаточно хладнокровен для защитника. С точки зрения статистики это подтверждается следующим образом: в "Атырау" и молодежной сборной, несмотря на возраст и позицию, ему доверяли бить пенальти. В то же время он эмоционально сдержан и за два сезона у него лишь девять желтых карточек (ни одного удаления) - среднестатистический показатель для центрального защитника. 

Учитывая возраст, потенциал роста и позицию, зимой к Жумаханову должно быть приковано внимание топ-клубов Казахстана. Пожалуй, за исключением "Кайрата" (где и без того широкий набор центрдефов, плюс есть свои воспитанники/игроки той же молодежной сборной), всем остальным командам с амбициями игрок "Атырау" точно бы пригодился.

Это касается "Ордабасы" и "Астаны", где уже возрастные Александр Марочкин и Сергей Малый не столь стабильны и словно прошли свой пик. В "Тоболе" и "Елимае" и вовсе нет казахстанских центральных защитников  - это в какой-то степени проблема для клубов. В "Актобе" есть защитник сборной Казахстана Алибек Касым, но не совсем понятно, что будет с легионерами и в проекции Жумаханов мог бы составить органичный дуэт центрбеков со своим теперь уже напарником по сборной. Кстати, против Австрии Жумаханов играл в паре именно с Касымом. 

Конечно, "Атырау" есть смысл удержать своего воспитанника, но запросы к "нефтяникам" по Жумаханову наверняка будут и любопытно, что в итоге выберет сам игрок - продолжить постепенный рост на родине или пойти дальше, конкурируя за место в основе в более сильном клубе. 

Фото: КФФ©, ФК "Атырау"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Атырау ФК КПЛ Футбол Сборная РК по футболу

Реклама

Живи спортом!