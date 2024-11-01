Футболист перепутал Моуринью с соперником и травмировал тренера: курьезное видео

Курьезный случай произошел на тренировке турецкого "Фенербахче", который возглавляет известный португальский специалист Жозе Моуринью, сообщают Vesti.kz.

Во время занятий футболист Исмаил Юксек столкнулся с тренером, перепутав его с соперником по двусторонке. В результате 61-летний Моуринью упал на газон и не смог идти самостоятельно. Ему помогли покинуть поле медицинские работники.

Позже тренер выложил видеоролик эпизода в своих соцсетях, сопроводив видео шутливой подписью:

"Урок для молодых тренеров – никогда не надевайте форму в цвет игроков... они могут отдать вам пас... или пнуть вас сзади".

На этот пост отреагировал Неманя Матич, игравший под руководством Моуринью в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Роме".

"Так тебе и надо"

Моуринью сотворил историю в Лиге Европы

Напомним, Моуринью возглавил "Фенербахче" минувшим летом. За этот период турецкий клуб провел 16 матчей во всех турнирах, в которых девять раз победил, пять раз сыграл вничью и два раза потерпел поражение.