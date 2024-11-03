"Бешикташ" потерпел унизительное поражение. Зайнутдинов играл?

В матче 11-го тура чемпионата Турции стамбульский "Бешикташ" потерпел неожиданное поражение дома. Соперником был клуб "Касымпаша" из нижней половины турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась победой гостей со счетом 1:3. На третьей добавленной минуте первого тайма "Бешикташ" забил - отличился Эрнест Мучи.

Однако во втором тайме гости забили три безответных мяча. Постарались Клаудио Винк (54'), Айтач Кара (70') и Мамаду Фалль (88'). Кроме того, в компенсированное время "Касымпаша" остался в меньшинстве после удаления одного из своих игроков.

26-летний казахстанский игрок "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов уже в четвертый раз подряд остался в роли неиспользованной замены. В этом сезоне он принял участие только в двух встречах во всех турнирах, суммарно проведя на поле менее десяти минут.

После 10 сыгранных матчей в активе "Бешикташа" 20 очков и четвертое место в таблице. "Касымпаша" набрал 14 очков и занимает девятую строчку