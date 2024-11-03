Рубкой с тремя удалениями и дракой обернулось московское дерби ЦСКА - "Спартак"

В матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось московское дерби. ЦСКА на своем поле принимал соперников из "Спартака", передает корреспондент Vesti.kz.

Матч закончился победой красно-белых гостей со счетом 0:2. Перед перерывом их вывел вперед гол Тео Бонгонда (45'), а в стартовые 16 минут второго тайма главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля двоих игроков - защитника хозяев Виллиана Рошу (56') и полузащитника гостей Руслана Литвинова (60').

На 85-й минуте за вторую желтую был удален еще один игрок ЦСКА - полузащитник Иван Обляков. В итоге армейцы, играя вдевятером, не смогли удержать даже минимальное отставание - на девятой добавленной минуте второй гол "Спартака" забил вышедший на замену Хесус Медина, ранее игравший за ЦСКА.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 25 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив идущий шестым ЦСКА, на счету которого 24 балла.