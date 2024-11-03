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Рубкой с тремя удалениями и дракой обернулось московское дерби ЦСКА - "Спартак"

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Рубкой с тремя удалениями и дракой обернулось московское дерби ЦСКА - "Спартак" ©ФК "Спартак"

В матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось московское дерби. ЦСКА на своем поле принимал соперников из "Спартака", передает корреспондент Vesti.kz.

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В матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось московское дерби. ЦСКА на своем поле принимал соперников из "Спартака", передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч закончился победой красно-белых гостей со счетом 0:2. Перед перерывом их вывел вперед гол Тео Бонгонда (45'), а в стартовые 16 минут второго тайма главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля двоих игроков - защитника хозяев Виллиана Рошу (56') и полузащитника гостей Руслана Литвинова (60').

На 85-й минуте за вторую желтую был удален еще один игрок ЦСКА - полузащитник Иван Обляков. В итоге армейцы, играя вдевятером, не смогли удержать даже минимальное отставание - на девятой добавленной минуте второй гол "Спартака" забил вышедший на замену Хесус Медина, ранее игравший за ЦСКА.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 25 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив идущий шестым ЦСКА, на счету которого 24 балла.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 Спартак М 14 7 4 3 21-12 25
6 ЦСКА М 14 7 3 4 22-9 24
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9 Акрон Тл 13 3 4 6 17-26 13
10 Крылья Советов 13 3 3 7 12-19 12
11 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
12 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
13 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8

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