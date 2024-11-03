Узбекский талант "помог" ПСЖ одержать победу

В матче 10-го тура чемпионата Франции ПСЖ добился домашней победы. В родных стенах парижане оказались сильнее "Ланса", сообщают Vesti.kz.

Матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол на четвертой минуте забил Усман Дембеле.

Стоит отметить, что на 59-й минуте вторую желтую карточку в составе гостей получил узбекский защитник Абдукодир Хусанов. 20-летний игрок считается одним из самых многообещающих талантов в своей стране.

ПСЖ уверенно лидирует в таблице чемпионата, набрав 26 очков. У них отрыв в шесть баллов от ближайших преследователей. Что касается "Ланса", то команда занимает восьмую строчку с 14 очками.