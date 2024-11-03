Прямая трансляция матча с участием Самородова в РПЛ

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и "Пари Нижний Новгород". В этой встрече может сыграть казахстанский форвард хозяев Максим Самородов, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдет на "Ахмат-Арене" в Грозном (Республика Чечня). Она начнется в 17:15 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Q League.

Перед этой игрой "Пари НН" занимает 12-е место, имея в активе 12 очков. У "Ахмата" же всего девять баллов, команда Самородова занимает предпоследнее 15-е место в таблице и находится в зоне вылета.

Ранее мы рассказали о прямых трансляциях других топовых событий сегодняшнего дня:

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Астана" и еще трех игр КПЛ

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ