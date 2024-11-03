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Прямая трансляция матча с участием Самородова в РПЛ

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Прямая трансляция матча с участием Самородова в РПЛ ©ФК "Ахмат"

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и "Пари Нижний Новгород". В этой встрече может сыграть казахстанский форвард хозяев Максим Самородов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 3 ноября, состоится матч 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и "Пари Нижний Новгород". В этой встрече может сыграть казахстанский форвард хозяев Максим Самородов, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдет на "Ахмат-Арене" в Грозном (Республика Чечня). Она начнется в 17:15 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Q League.

Перед этой игрой "Пари НН" занимает 12-е место, имея в активе 12 очков. У "Ахмата" же всего девять баллов, команда Самородова занимает предпоследнее 15-е место в таблице и находится в зоне вылета.

Ранее мы рассказали о прямых трансляциях других топовых событий сегодняшнего дня:

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 Спартак М 14 7 4 3 21-12 25
6 ЦСКА М 14 7 3 4 22-9 24
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9 Акрон Тл 13 3 4 6 17-26 13
10 Крылья Советов 13 3 3 7 12-19 12
11 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
12 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
13 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8

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