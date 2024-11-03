Прямая трансляция матча "Тобол" - "Астана" и еще трех игр КПЛ
Сегодня, 3 ноября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся четыре оставшихся матча в рамках 25-го тура первенства. Корреспондент Vesti.kz - о том, где смотреть игры в прямом эфире.
Сегодня, 3 ноября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся четыре оставшихся матча в рамках 25-го тура первенства. Корреспондент Vesti.kz - о том, где смотреть игры в прямом эфире.
В 14:00 в Караганде пройдет встреча между "Шахтером" и "Актобе". Прямой эфир будет доступен на телеканале Q Football и на сайте QFL.
В 16:00 в Талдыкоргане "Жетысу" примет на своем поле "Атырау". В режиме-Live встречу покажет телеканал Qazsport и сайт QFL.
В это же время в Туркестане пройдет противостояние "Турана" и "Жениса". Матч покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan и сайт QFL.
Центральный матч игрового дня состоится в 18:00 в Костанае. Местный "Тобол" сыграет с "Астаной". Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на телеканале Qazsport и официальном сайте QFL.
Отметим, что вне зависимости от результатов игр, судьба чемпионства решится только в последнем 26-м туре, который запланирован на 10 ноября.
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