Следующий соперник "Астаны" в еврокубках узнал плохие новости. Это плюс для казахстанцев?
Матч девятого тура чемпионата Кипра между "Пафосом" и "Омонией Арадиппоу" был отложен, а затем перенесен. Теперь проведение встречи сдвинулось на один день, сообщают Vesti.kz.
Матч девятого тура чемпионата Кипра между "Пафосом" и "Омонией Арадиппоу" был отложен, а затем перенесен. Теперь проведение встречи сдвинулось на один день, сообщают Vesti.kz.
Игра была сначала отложена, а затем перенесена на поздний срок из-за экстремальных погодных условий. Изначально команды должны были встретиться в субботу, 2 ноября, но теперь сыграют сегодня, 3 ноября.
Теперь "Пафос", занимающий первое место в таблице чемпионата Кипра, лишился одного дня отдыха перед игрой Лиги конференций с "Астаной". Они сыграют на своем поле уже в четверг, 7 ноября.
Отметим, что "Астану" сегодня тоже ждет матч, причем очень важный. Прямая трансляция доступна здесь.
Реклама