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Сегодня 09:30
 

Следующий соперник "Астаны" в еврокубках узнал плохие новости. Это плюс для казахстанцев?

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Следующий соперник "Астаны" в еврокубках узнал плохие новости. Это плюс для казахстанцев? ©ФК "Пафос"

Матч девятого тура чемпионата Кипра между "Пафосом" и "Омонией Арадиппоу" был отложен, а затем перенесен. Теперь проведение встречи сдвинулось на один день, сообщают Vesti.kz.

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Матч девятого тура чемпионата Кипра между "Пафосом" и "Омонией Арадиппоу" был отложен, а затем перенесен. Теперь проведение встречи сдвинулось на один день, сообщают Vesti.kz.

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Прямая трансляция матча с участием Самородова в РПЛ
Сегодня 11:35  

Игра была сначала отложена, а затем перенесена на поздний срок из-за экстремальных погодных условий. Изначально команды должны были встретиться в субботу, 2 ноября, но теперь сыграют сегодня, 3 ноября.

Теперь "Пафос", занимающий первое место в таблице чемпионата Кипра, лишился одного дня отдыха перед игрой Лиги конференций с "Астаной". Они сыграют на своем поле уже в четверг, 7 ноября.

Отметим, что "Астану" сегодня тоже ждет матч, причем очень важный. Прямая трансляция доступна здесь.

Футбол Лига конференций Астана ФК Кипр Казахстан

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