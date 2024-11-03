Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 09:05
 

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 3 ноября, пройдет очередной матч "Барыса" в рамках КХЛ. Соперниками будут хоккеисты "Нефтехимика" из Нижнекамска, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 3 ноября, пройдет очередной матч "Барыса" в рамках КХЛ. Соперниками будут хоккеисты "Нефтехимика" из Нижнекамска, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Прямая трансляция матча с участием Самородова в РПЛ
Сегодня 11:35  

Матч между командами пройдет на "Барыс Арене" в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "КХЛ ТВ". Трансляция будет доступна по ссылке.

Отметим, что в таблице восточной конференции "Барыс" занимает последнее 12-е место, а "Нефтехимик" идет на девятой строчке. Причем гости идут на серии из трех поражений.

Хоккей КХЛ Барыс в КХЛ Астана Казахстан Россия Татарстан

Реклама

Живи спортом!