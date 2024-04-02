"Бешикташ" получил предложения по Зайнутдинову

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 16:10
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Стамбульский "Бешикташ" получил предложения от российских клубов по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

По информации milliyet.com.tr 

"Бахтиер Зайнутдинов, которого "Бешикташ" приобрел у ЦСКА в начале сезона за 4,5 миллиона евро, получил предложения от нескольких команд из России.

В число команд, сделавших предложения 25-летнему игроку, выступающему за сборную Казахстана, входят московский "Спартак" и "Краснодар". "Бешикташ" назначил цену за Зайнутдинова в 4-5 миллионов евро.

В настоящее время предложения составляют от 2 до 2,5 миллионов евро. "Черно-белые" не поддерживают идею оставить казахстанца в команде, поскольку со следующего сезона он будет считаться легионером", - пишет турецкое издание.

"Бешикташ" обратился к Зайнутдинову

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" в августе 2023 года. Его контракт с турецким клубом истекает в 2027 году. Казахстанец не является легионером в Турции.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Зайнудинов провел 24 матча. Также в его активе пять матчей в Лиге конференций.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Спартак Москва Премьер-лига России

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