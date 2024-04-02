"Бешикташ" получил предложения по Зайнутдинову

Стамбульский "Бешикташ" получил предложения от российских клубов по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.
По информации milliyet.com.tr
"Бахтиер Зайнутдинов, которого "Бешикташ" приобрел у ЦСКА в начале сезона за 4,5 миллиона евро, получил предложения от нескольких команд из России.
В число команд, сделавших предложения 25-летнему игроку, выступающему за сборную Казахстана, входят московский "Спартак" и "Краснодар". "Бешикташ" назначил цену за Зайнутдинова в 4-5 миллионов евро.
В настоящее время предложения составляют от 2 до 2,5 миллионов евро. "Черно-белые" не поддерживают идею оставить казахстанца в команде, поскольку со следующего сезона он будет считаться легионером", - пишет турецкое издание.
"Бешикташ" обратился к Зайнутдинову
Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" в августе 2023 года. Его контракт с турецким клубом истекает в 2027 году. Казахстанец не является легионером в Турции.
В текущем сезоне турецкой Суперлиги Зайнудинов провел 24 матча. Также в его активе пять матчей в Лиге конференций.