Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип входил в сферу интересов нескольких турецких клубов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок прокомментировал эти слухи и прояснил ситуацию относительно своего будущего в "Зените".

"У меня есть с "Зенитом" опция в контракте "+1", то есть, по сути, два года. Пока о будущем не разговаривал, как вернусь в расположение команды, тогда, наверное, и поговорим. До этого - да, был интерес из Турции. Когда существовало правило, позволяющее играть казахстанцам не в качестве легионера, тогда был интерес, сейчас уже в меньшей степени", - заявил Нуралы.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алип провел за "Зенит" 25 матчей в РПЛ и 12 игр в Кубке страны. Казахстанец отметился победным голом в недавнем Суперфинале Кубка России. Кроме того, он в третий раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.