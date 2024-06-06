Алип подтвердил интерес от турецких клубов и рассказал о контракте с "Зенитом"

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 21:00
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип входил в сферу интересов нескольких турецких клубов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок прокомментировал эти слухи и прояснил ситуацию относительно своего будущего в "Зените". 

"У меня есть с "Зенитом" опция в контракте "+1", то есть, по сути, два года. Пока о будущем не разговаривал, как вернусь в расположение команды, тогда, наверное, и поговорим. 

До этого - да, был интерес из Турции. Когда существовало правило, позволяющее играть казахстанцам не в качестве легионера, тогда был интерес, сейчас уже в меньшей степени", - заявил Нуралы.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алип провел за "Зенит" 25 матчей в РПЛ и 12 игр в Кубке страны. Казахстанец отметился победным голом в недавнем Суперфинале Кубка России. Кроме того, он в третий раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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