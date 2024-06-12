25 миллионов евро? Раскрыто предложение "Зенита" за Зайнутдинова

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 16:00
©instagram.com/bateka_11

Стало известно о том, что санкт-петербургский "Зенит" предложил турецкому "Бешикташу" 30 миллионов евро за полузащитников Бахтиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
1.
25 миллионов за Зайнутдинова: есть объяснение космическому трансферу

Примечательно, что Depar Sports, сообщивший об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) утверждает, что 25 миллионов евро предложено именно за полузащитника сборной Казахстана. Пять миллионов по информации источника предложено за португальского футболиста, за которого 50 процентов суммы должна получить "Бенфика".

Вероятно, источник ошибся в цифрах. По информации португальского портала Record.pt турецкий клуб намерен продать Жедсона не менее чем за 20 миллионов евро. Десять миллионов или 50 процентов от этой суммы должна получить "Бенфика".

Отметим, что Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в пять миллионов евро, а Жедсона в 15.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Футбольные трансферы Алип Нуралы Сборная РК по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:44
Турция
25 миллионов за Зайнутдинова: есть объяснение космическому трансферу
Сегодня , 16:00
Турция
25 миллионов евро? Раскрыто предложение "Зенита" за Зайнутдинова
Вчера , 22:30
Турция
Стало известно о переговорах "Бешикташа" и "Зенита" по трансферу Зайнутдинова
Вчера , 11:44
Турция
Зайнутдинову "одобрили" трансфер в "Зенит"
10 июня, 12:56
Турция
Вернется в РПЛ? Почему "Зенит" так хочет подписать Зайнутдинова
6 июня, 21:00
Турция
Алип подтвердил интерес от турецких клубов и рассказал о контракте с "Зенитом"
6 июня, 19:55
Турция
Алип поговорил с Зайнутдиновым о переходе в "Зенит"
6 июня, 12:40
Турция
Агент Зайнутдинова одной фразой отреагировал на "трансфер" в "Зенит"
6 июня, 10:20
Турция
Озвучена позиция Зайнутдинова по переходу в "Зенит"
5 июня, 22:23
Турция
"Бешикташ" Зайнутдинова представил нового главного тренера
© 2008 - 2024 ТОО «EML»