Стало известно о том, что санкт-петербургский "Зенит" предложил турецкому "Бешикташу" 30 миллионов евро за полузащитников Бахтиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша, сообщают Vesti.kz.

Примечательно, что Depar Sports, сообщивший об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) утверждает, что 25 миллионов евро предложено именно за полузащитника сборной Казахстана. Пять миллионов по информации источника предложено за португальского футболиста, за которого 50 процентов суммы должна получить "Бенфика".

Вероятно, источник ошибся в цифрах. По информации португальского портала Record.pt турецкий клуб намерен продать Жедсона не менее чем за 20 миллионов евро. Десять миллионов или 50 процентов от этой суммы должна получить "Бенфика".

Отметим, что Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в пять миллионов евро, а Жедсона в 15.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.