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Футбол РФПЛ Чемпионат России 2020/21

Чемпионат России 2020/21

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Этап турнира 
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Рубин (Казань) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Рубин (Казань) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Химки (Химки) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Рубин (Казань) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) Химки (Химки) не начат
Россия, Москва Динамо М (Москва) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Рубин (Казань) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Химки (Химки) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Рубин (Казань) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Химки (Химки) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Рубин (Казань) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Химки (Химки) не начат
Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Рубин (Казань) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Химки (Химки) не начат
Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Рубин (Казань) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Химки (Химки) не начат
Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Химки (Химки) не начат
Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Рубин (Казань) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Химки (Химки) не начат
Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Рубин (Казань) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Рубин (Казань) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Химки (Химки) не начат
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Рубин (Казань) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) Химки (Химки) не начат
Россия, Уфа Уфа (Уфа) ЦСКА М (Москва) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Рубин (Казань) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Тамбов (Тамбов) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Арсенал Т (Тула) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Ахмат (Грозный) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Динамо М (Москва) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Краснодар (Краснодар) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Локомотив М (Москва) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Ротор (Волгоград) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Сочи (Сочи) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Спартак М (Москва) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Урал (Екатеринбург) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Уфа (Уфа) не начат
Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Химки (Химки) не начат
Сегодня 19:00 Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) ЦСКА М (Москва) не начат
1 7 X 3,84 2 1,63
Сегодня 21:30 Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
1 4,34 X 3,78 2 1,915
9 августа 20:00 Россия, Уфа Уфа (Уфа) Краснодар (Краснодар) не начат
1 4,6 X 3,5 2 1,95
9 августа 22:00 Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Ахмат (Грозный) не начат
1 2,705 X 3,34 2 2,885
9 августа 23:00 Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Сочи (Сочи) не начат
1 1,87 X 3,8 2 4,6
10 августа 20:00 Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Динамо М (Москва) не начат
1 3,48 X 3,44 2 2,275
11 августа 21:00 Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
1 9,7 X 5 2 1,4
11 августа 23:00 Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Локомотив М (Москва) не начат
1 3,38 X 3,32 2 2,375
14 августа 21:00 Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Уфа (Уфа) не начат
14 августа 22:00 Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Химки (Химки) не начат
14 августа 23:00 Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Ахмат (Грозный) не начат
15 августа 18:30 Россия, Москва Динамо М (Москва) Ротор (Волгоград) не начат
15 августа 18:30 Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Урал (Екатеринбург) не начат
15 августа 21:00 Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Тамбов (Тамбов) не начат
15 августа 22:00 Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Краснодар (Краснодар) не начат
15 августа 23:00 Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
18 августа 21:00 Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Рубин (Казань) не начат
18 августа 22:00 Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Химки (Химки) не начат
18 августа 23:00 Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Арсенал Т (Тула) не начат
19 августа 19:00 Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Локомотив М (Москва) не начат
19 августа 19:00 Россия, Уфа Уфа (Уфа) Спартак М (Москва) не начат
19 августа 21:00 Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) Ротор (Волгоград) не начат
19 августа 22:00 Россия, Москва Динамо М (Москва) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
19 августа 23:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) ЦСКА М (Москва) не начат
22 августа 17:00 Россия, Свердловская обл., Екатеринбург Урал (Екатеринбург) Краснодар (Краснодар) не начат
22 августа 19:00 Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Ахмат (Грозный) не начат
22 августа 20:30 Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Динамо М (Москва) не начат
22 августа 21:00 Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург" Зенит (Санкт-Петербург) Тамбов (Тамбов) не начат
22 августа 23:00 Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Сочи (Сочи) не начат
22 августа 23:00 Россия, Москва ЦСКА М (Москва) Рубин (Казань) не начат
23 августа 19:30 Россия, Уфа Уфа (Уфа) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
23 августа 22:00 Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Локомотив М (Москва) не начат
25 августа 21:30 Россия, Тамбов Тамбов (Тамбов) Сочи (Сочи) не начат
25 августа 23:30 Россия, Тульская обл., Тула Арсенал Т (Тула) Химки (Химки) не начат
26 августа 21:30 Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Ахмат (Грозный) не начат
26 августа 21:30 Россия, Волгоград Ротор (Волгоград) Спартак М (Москва) не начат
26 августа 21:30 Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Уфа (Уфа) не начат
26 августа 23:30 Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) ЦСКА М (Москва) не начат
26 августа 23:30 Россия, Ростов-на-Дону, Стадион "Олимп-2" Ростов (Ростов-на-Дону) Урал (Екатеринбург) не начат
26 августа 23:45 Россия, Москва Динамо М (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
29 августа 18:30 Россия, Казань, Стадион "Центральный" Рубин (Казань) Тамбов (Тамбов) не начат
29 августа 21:00 Россия, Москва, Стадион "Открытие" Спартак М (Москва) Арсенал Т (Тула) не начат
29 августа 23:00 Россия, Московская обл., Химки Химки (Химки) Ротор (Волгоград) не начат
30 августа 17:00 Россия, Уфа Уфа (Уфа) Динамо М (Москва) не начат
30 августа 19:00 Россия, Москва, Стадион "Локомотив" Локомотив М (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) не начат
30 августа 21:00 Россия, Чеченская Республика, Грозный, СК им. А. Кадырова Ахмат (Грозный) ЦСКА М (Москва) не начат
30 августа 23:00 Россия, Краснодарский край, Краснодар, Стадион "Кубань" Краснодар (Краснодар) Ростов (Ростов-на-Дону) не начат
30 августа 23:00 Россия, Краснодарский край, Сочи, Стадион "Фишт" Сочи (Сочи) Урал (Екатеринбург) не начат
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