|Арсенал Т (Тула)
|Зенит (Санкт-Петербург)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Краснодар (Краснодар)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Локомотив М (Москва)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Ротор (Волгоград)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Рубин (Казань)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Тамбов (Тамбов)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат
|Арсенал Т (Тула)
|ЦСКА М (Москва)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Арсенал Т (Тула)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Динамо М (Москва)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Зенит (Санкт-Петербург)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Краснодар (Краснодар)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Локомотив М (Москва)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Рубин (Казань)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Тамбов (Тамбов)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Уфа (Уфа)
|не начат
|Ахмат (Грозный)
|Химки (Химки)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Арсенал Т (Тула)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Ахмат (Грозный)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Краснодар (Краснодар)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Локомотив М (Москва)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Рубин (Казань)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Тамбов (Тамбов)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Уфа (Уфа)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|Химки (Химки)
|не начат
|Динамо М (Москва)
|ЦСКА М (Москва)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Арсенал Т (Тула)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Ахмат (Грозный)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Динамо М (Москва)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Краснодар (Краснодар)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Локомотив М (Москва)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Ротор (Волгоград)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Рубин (Казань)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Уфа (Уфа)
|не начат
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Химки (Химки)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Ахмат (Грозный)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Динамо М (Москва)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Зенит (Санкт-Петербург)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Локомотив М (Москва)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Ротор (Волгоград)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Рубин (Казань)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
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|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Тамбов (Тамбов)
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|Краснодар (Краснодар)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Уфа (Уфа)
|не начат
|Краснодар (Краснодар)
|Химки (Химки)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Арсенал Т (Тула)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Динамо М (Москва)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Ротор (Волгоград)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Рубин (Казань)
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|Локомотив М (Москва)
|Сочи (Сочи)
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|Локомотив М (Москва)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Тамбов (Тамбов)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Уфа (Уфа)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|Химки (Химки)
|не начат
|Локомотив М (Москва)
|ЦСКА М (Москва)
|не начат
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Арсенал Т (Тула)
|не начат
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Ахмат (Грозный)
|не начат
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Динамо М (Москва)
|не начат
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Краснодар (Краснодар)
|не начат
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Локомотив М (Москва)
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|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Ротор (Волгоград)
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|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Рубин (Казань)
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|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Тамбов (Тамбов)
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|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Уфа (Уфа)
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|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Химки (Химки)
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|Ростов (Ростов-на-Дону)
|ЦСКА М (Москва)
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|Ротор (Волгоград)
|Арсенал Т (Тула)
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|Ротор (Волгоград)
|Ахмат (Грозный)
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|Ротор (Волгоград)
|Динамо М (Москва)
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|Ротор (Волгоград)
|Краснодар (Краснодар)
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|Ротор (Волгоград)
|Локомотив М (Москва)
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|Ротор (Волгоград)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
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|Рубин (Казань)
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|Рубин (Казань)
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|Рубин (Казань)
|Краснодар (Краснодар)
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|Рубин (Казань)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
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|Рубин (Казань)
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|Рубин (Казань)
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|Рубин (Казань)
|ЦСКА М (Москва)
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|Сочи (Сочи)
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|Динамо М (Москва)
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|ЦСКА М (Москва)
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|Сегодня 19:00
|Химки (Химки)
|ЦСКА М (Москва)
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|Сегодня 21:30
|Тамбов (Тамбов)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
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|9 августа 20:00
|Уфа (Уфа)
|Краснодар (Краснодар)
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|9 августа 22:00
|Арсенал Т (Тула)
|Ахмат (Грозный)
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|10 августа 20:00
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|не начат
|11 августа 21:00
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|не начат
|11 августа 23:00
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|14 августа 21:00
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|14 августа 22:00
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|Химки (Химки)
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|14 августа 23:00
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|15 августа 18:30
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|15 августа 21:00
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|15 августа 22:00
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|Краснодар (Краснодар)
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|15 августа 23:00
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|Зенит (Санкт-Петербург)
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|18 августа 21:00
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|18 августа 22:00
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|Химки (Химки)
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|18 августа 23:00
|Краснодар (Краснодар)
|Арсенал Т (Тула)
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|19 августа 19:00
|Урал (Екатеринбург)
|Локомотив М (Москва)
|не начат
|19 августа 19:00
|Уфа (Уфа)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|19 августа 21:00
|Ахмат (Грозный)
|Ротор (Волгоград)
|не начат
|19 августа 22:00
|Динамо М (Москва)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|не начат
|19 августа 23:00
|Зенит (Санкт-Петербург)
|ЦСКА М (Москва)
|не начат
|22 августа 17:00
|Урал (Екатеринбург)
|Краснодар (Краснодар)
|не начат
|22 августа 19:00
|Химки (Химки)
|Ахмат (Грозный)
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|Динамо М (Москва)
|не начат
|22 августа 21:00
|Зенит (Санкт-Петербург)
|Тамбов (Тамбов)
|не начат
|22 августа 23:00
|Ротор (Волгоград)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|22 августа 23:00
|ЦСКА М (Москва)
|Рубин (Казань)
|не начат
|23 августа 19:30
|Уфа (Уфа)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|не начат
|23 августа 22:00
|Спартак М (Москва)
|Локомотив М (Москва)
|не начат
|25 августа 21:30
|Тамбов (Тамбов)
|Сочи (Сочи)
|не начат
|25 августа 23:30
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|Химки (Химки)
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|26 августа 21:30
|Локомотив М (Москва)
|Ахмат (Грозный)
|не начат
|26 августа 21:30
|Ротор (Волгоград)
|Спартак М (Москва)
|не начат
|26 августа 21:30
|Рубин (Казань)
|Уфа (Уфа)
|не начат
|26 августа 23:30
|Краснодар (Краснодар)
|ЦСКА М (Москва)
|не начат
|26 августа 23:30
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат
|26 августа 23:45
|Динамо М (Москва)
|Зенит (Санкт-Петербург)
|не начат
|29 августа 18:30
|Рубин (Казань)
|Тамбов (Тамбов)
|не начат
|29 августа 21:00
|Спартак М (Москва)
|Арсенал Т (Тула)
|не начат
|29 августа 23:00
|Химки (Химки)
|Ротор (Волгоград)
|не начат
|30 августа 17:00
|Уфа (Уфа)
|Динамо М (Москва)
|не начат
|30 августа 19:00
|Локомотив М (Москва)
|Зенит (Санкт-Петербург)
|не начат
|30 августа 21:00
|Ахмат (Грозный)
|ЦСКА М (Москва)
|не начат
|30 августа 23:00
|Краснодар (Краснодар)
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|не начат
|30 августа 23:00
|Сочи (Сочи)
|Урал (Екатеринбург)
|не начат