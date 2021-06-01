Димаш Тулегенов

В Париже (Франция) проходит 125-й розыгрыш местного Открытого чемпионата по теннису, который любители этого вида спорта называют "Ролан Гаррос". К сожалению, уже после двух дней соревнований казахстанцев не осталось в мужском одиночном разряде, однако продолжают свои выступления девушки. Корреспондент Vesti.kz вспомнил лучшие достижения спортсменов независимого Казахстана на кортах "Ролан Гаррос".

Горькая правда состоит в том, что ни разу представитель Казахстана в мужском одиночном разряде не проходил дальше второго круга, а это всего лишь 1/32 финала. До этой стадии пять представителей страны доходили в общей сложности десять раз.

Рекордсменом здесь является Михаил Кукушкин, который преодолевал барьер стартового раунда в 2011, 2012, 2014, 2017 и 2020 годах. В этом розыгрыше он также участвовал, но проиграл уже в первом раунде испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине - 4:6, 4:6, 3:6.

Дважды в шаге от третьего круга останавливался Александр Бублик. Это случалось в 2019 и 2020 годах. Текущий турнир был третьим "Ролан Гаррос" в карьере Бублика. Он впервые не сумел пробиться в Париже во второй раунд, проиграв Даниилу Медведеву (2) из России - 3:6, 3:6, 5:7.

В 2009 году до 1/32 финала добрался Андрей Голубев, в 2010 - Юрий Щукин, а в 2014 - Александр Недовесов.

Ближе всех к третьему кругу был все же Кукушкин. В 2012 году он в пяти сетах упорной борьбы проиграл итальянцу Андреасу Сеппи - 7:6(5), 2:6, 6:2, 1:6, 2:6.

Гораздо лучше обстоят дела в женском одиночном разряде, где в истории казахстанского тенниса есть сразу четыре выхода в 1/4 финала. Все это благодаря уровню выступлений Ярославы Шведовой и Юлии Путинцевой.

Шведова добиралась до восьмерки лучших в 2010 и 2012 годах, а Путинцева - в сезонах-2016 и 2018.

Ближе всего к полуфиналам Шведова и Путинцева были в 2012 и 2016 годах. Ярослава в трех сетах уступила Петре Квитовой (4) - 6:3, 2:6, 4:6. Что касается Юлии, то она проиграла будущей финалистке и первой ракетке мира Серене Уильямс - 7:5, 4:6, 1:6.

Также можно отметить, что в 2005 году до полуфинала "Ролан Гаррос" добиралась россиянка Елена Лиховцева, представлявшая до 1995 года Казахстан. Это лучший результат в карьере уроженки Алматы. Под флагом Казахстана она доходила до 1/8 финала US Open.

В текущем розыгрыше турнира во второй круг уже пробились Елена Рыбакина и Зарина Дияс. Путинцева свой стартовый матч проведет сегодня, 1 июня, в 15:00 по времени столицы. Ее соперницей будет Онс Жабер (25) из Туниса.

Также сегодня в парном разряде свою игру проведут Бублик и Голубев. Их соперниками будут французы Фабьен Ребуль и Садио Думбия. В женском парном разряде примут участие Путинцева и Рыбакина, но играть они будут не вместе. Партнершей Юлии станет румынка Андрея Миту, а выступать с Еленой будет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Фото: "Ролан Гаррос" (1), RFI (2)©️

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