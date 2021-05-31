Александр Бублик проиграл второй ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"

Александр Бублик потерпел поражение в своей стартовой игре на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, начал свое выступление с первого круга, где ему сразу же попался непростой соперник - вторая ракетка мира Даниил Медведев из России.

Теннисисты провели на корте около двух часов. Бублик уступил по итогам трех сетов - 3:6, 3:6, 5:7. За это время он выполнил восемь эйсов, совершил восемь двойных ошибков против четырех у соперника и реализовал три из девяти брейк-пойнтов (семь из 15-ти у Медведева).

Напомним, что ранее в женском одиночном разряде во второй круг вышли Елена Рыбакина и Зарина Дияс.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!