Зарина Дияс выиграла турнир в Европе

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№275) выиграла турнир ITF в Таусте (Испания), передают Vesti.kz.

В финале соревнований она обыграла итальянку Дилетту Черубини (№446) - 6:1, 6:7 (4:7), 6:1. На победу казахстанка затратила 2 час и 1 минуту.

Для Дияс этот титул стал 13-м в карьере (один из них - на уровне WTA). Что касается Черубини, то она пока не выигрывала ни одного официального турнира в одиночном разряде.

Общий призовой фонд турнира ITF в Испании составлял 30 тысяч долларов США (15,6 миллиона тенге).

Напомним, сегодня казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в рейтинге ATP) сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (№11) в финале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), подробности - тут.